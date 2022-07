Free lance le service Vialma sur les Freebox Révolution, Delta et One

L’offre de streaming se développe encore sur la Freebox avec l’arrivée de Vialma, un service original pour les amateurs de musique classique et de Jazz mais pas uniquement.

Free vient de lancer une nouveau service de SVOD dédié à la musique classique et au Jazz nommé Vialma. Celui-ci est disponible, au moins dans un premier temps, sur les Freebox Révolution, Freebox Delta et Freebox One, au tarif de 9,90€/mois.

Vialma a été créé “parce que chaque moment mérite une belle musique” Quelle que soit votre humeur, Vialma accompagne votre quotidien à travers une large gamme de vidéos et de playlists thématiques élaborées par des experts passionnés. Que vous vous sentiez heureux, fatigués ou en recherche de la musique parfaite pour votre soirée, notre équipe a le programme parfait pour vous. Ce service est donc désormais disponible sur la Freebox avec un catalogue de vidéos HD et de titres audio en qualité CD.