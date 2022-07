Abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution : un nouveau service de SVOD de Mediawan disponible avec Amazon Prime

La plateforme Explore intègre l’offre de services complémentaires proposés sur la plateforme de SVOD américaine.

Le lancement était imminent, c’est désormais concret. Les abonnés disposant d’un abonnement Prime, inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les Freebox Révolution et Pop, peuvent désormais découvrir Explore depuis Amazon Prime Video. Proposée à 3.99€/mois, la plateforme vous laisse 7 jours pour l’essayer gratuitement.

Qu’est ce qu’Explore ? Ce service de SVOD développé par Mediawan (Xavier Niel) des centaines d’heures de documentaires tournées autour de diverses thématiques allant du lifestyle à l’automobile, en passant par l’histoire, l’espace ou encore la vie sauvage. Certains de ces contenus sont même exclusifs. Lancé en exclusivité sur Apple TV en juin dernier, le service étend désormais ses horizons.

Sur la plateforme d’Amazon, on retrouve pour l’instant une éditorialisation très sommaire. Vous sont en effet proposées trois sections respectivement dédiées aux programmes récents, aux documentaires les plus regardés et enfin une regroupant l’ensemble des contenus, à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Il s’agit de la troisième plateforme créer par Mediawan à être proposée dans l’offre Amazon Channels après Kitchen Mania et Insomnia l’année dernière. Ce bouquet de “chaînes” comprend en effet des grands noms comme OCS, Filmo ou encore Salto, arrivé récemment ainsi que d’autres plateformes plus confidentielles.