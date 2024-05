OQEE : absence de sous-titres pour les abonnés Freebox sur Canal+ et TF1, Free est sur le coup

Les sous-titres arriveront prochainement sur la chaîne Canal+ dans la version Player Pop et Ultra d’OQEE. Le problème d’absence de sous-titrage constaté depuis plusieurs jours sur les chaînes de TF1 sera bientôt réglé.

Regarder un film en VO avec des sous-titres en français, de nombreux abonnés Freebox en ont l’habitude. Si cette fonctionnalité est au point et généralisée sur les services de SVOD comme Netflix et Prime Video, c’est plus compliqué sur les chaînes TV. Sur l’interface OQEE du Player TV de la Freebox Pop et Ultra, les équipes en charge de son développement le concèdent, les traductions de dialogue ne sont pas présentes sur tous les flux comme par exemple sur la chaîne cryptée : “concernant les sous-titres sur la chaîne CANAL+, en effet il n’y en a pas. C’est un comportement connu de nos services. Nous travaillons sur le sujet”. Ceux-ci arriveront prochainement, apprend-on. Il faut aussi rappeler que les chaînes Canal+ ne sont pas disponibles sur les autres supports d’OQEE comme en mobilité sur iOS et Android.

Depuis plusieurs jours, un problème technique est également à noter sur les chaînes du groupe TF1 : “nos équipes et celles de Free sont au courant concernant les sous-titres des chaînes TF1 qui ne s’affichent plus. Nous travaillons sur le sujet.

Sur la nouvelle application OQEE lancée très récemment sur les téléviseurs LG, des abonnés font également remarquer sur le site d’assistance du service TV de Free que les sous-titres ne fonctionnent pas sur un certain nombre de chaînes comme RTL9.

“Les pistes Langues et Sous-titres des chaînes sont constants (quelque soit le contenu diffusé). Exemple : la chaîne ARTE fera toujours apparaître dans sa programmation une piste VO même s’ils n’ont pas forcement de piste VO disponible pour un contenu diffusé”, expliquent par ailleurs les équipes d’OQEE. Autrement dit, ce n’est pas parce que les sous-titres sont disponibles dans le menu qu’ils sont en réalité présents.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox