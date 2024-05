Une arnaque aux couleurs d’Amazon vise les Français

Attention à cette arnaque usurpant l’identité d’Amazon envahi les boîtes postales des Français. Ne scannez surtout pas le QR code reçu.

Via un post publié sur X, la Gendarmerie Nationale alerte sur une arnaque en cours en France. En effet, cette arnaque vous propose des tests de produits rémunérés sauf qu’il n’en est rien. Voilà comment les escrocs procèdent, un QR code vous est envoyé par voie postale vous invitant à rejoindre le club de test d’Amazon. “Nous vous invitons sincèrement à rejoindre notre club de test. Nous offrons à chaque membre un article gratuit pour test et une commission d’un certain montant. (Le montant de la commission dépend du prix de l’article, jusqu’à €40.)”. Cette arnaque à été découverte par Nicolas Renaud, adjudant-chef à la cellule d’appui judiciaire de la gendarmerie départementale de Haute-Savoie, qui a reçu cette lettre chez lui.

#Escroquerie ⚠️ L'arnaque au travail de « testeur de produits Amazon ». Les escrocs proposent des tests de produits rémunérés… C'est une arnaque !

❌Ne scannez pas le QR code

📲 Signaler les faux sites et profils sociaux : https://t.co/QUCe6JKXqa

✅ Sensibilisez vos proches pic.twitter.com/PHMgarNGQX — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) April 30, 2024

Derrière ce QR code se cache un site de phising ayant d’abord pour but de voler vos données personnelles puis de siphonner votre compte bancaire. Lorsque ces informations se retrouvent dans les mains des pirates, ces derniers peuvent les revendre sur des marchés noirs du dark web, en échange de cryptomonnaies, ou les exploiter pour organiser d’autres attaques.

Dans les cas où les pirates décident d’utiliser les coordonnées bancaires volées, ces derniers se font passer pour le conseiller bancaire de leur cible. “Les criminels disent avoir détecté des opérations atypiques sur le compte de leur victime, mentionnent les bons noms, prénoms et bonnes coordonnées bancaires pour ne pas alerter la victime” comme l’explique Nicolas Renaud. “Persuadée d’être en ligne avec son propre établissement bancaire”, la victime va coopérer avec son faux conseiller bancaire. Le cybercriminel va avoir la possibilité de dérober de l’argent à sa victime. En confiance, celle-ci va valider des transactions de son compte à des comptes à l’étranger détenus par les escrocs.

Pour ne pas tomber dans le piège, il suffit de se rendre compte de quelques détails douteux. En effet, comme le précise le gendarme,l’adresse électronique affichée n’était pas celle d’un service officiel d’Amazon. De plus, “la qualité du support, de l’impression, le mot de clôture de la lettre : ‘tous mes vœux’” sont des éléments qui mettent la puce à l’oreille.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox