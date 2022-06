Un service de SVOD de Mediawan va débarquer sur Amazon Prime Video

La boucle est bouclée. Après Kitchen Mania et Insomnia, le service de SVOD Explore de Mediawan va faire son apparition en juillet sur Prime Video.

Mediawan Thematics, premier éditeur de chaînes de télévision payantes en France va lancer en juillet sa plateforme de streaming Explore dans les Prime Video Channels, a indiqué Sonia Latoui, directrice des contenus du groupe audiovisuel dans une interview accordée ce 20 juin à Satellifax.

D’abord lancé en mars 2021 en exclusivité sur Apple TV+, ce service de SVOD au positionnement européen compte plusieurs centaines d’heures de documentaires autour de diverses thématiques, lifestyle, Auto&moto, vie sauvage, espace, histoire, environnement, faits divers. L’actualité du moment est mise en exergue avec le lancement de documentaires dédiés exclusifs. Proposé à 3,99€/mois, Explore va ainsi rejoindre Kitchen Mania et Insomnia, deux autres plateformes de streaming de Mediawan intégrées l’année dernière à Prime Video.

Mediawan Thematics poursuit ainsi sa stratégie de collaboration avec les grandes plateformes pour étendre la diffusion de ses chaînes et de ses contenus en développant des offres sous forme délinéarisée.

Pour rappel, Prime Video est disponible sur les box des opérateurs. Chez Free, l’abonnement à Amazon Prime est inclus dans l’offre Delta, et offert durant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop.