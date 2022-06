Free lance une énigme autour de l’ouverture à venir d’une nouvelle boutique

Le réseau de boutique de Free n’en finit plus de s’étendre, où ouvrira la prochaine ? L’opérateur tease une arrivée avec une image pour le moins cryptique.

Un deux-roue pour seul indice. Alors que les inaugurations de Free Center s’enchaînent, notamment avec l’ouverture le 17 juin dernier d’une 172e boutique à Sète, l’opérateur continue ses énigmes.

Sur le compte officiel de l’opérateur dédié à ses boutiques, Free Center a ainsi publié une simple image d’une mobylette accompagnée de son sempiternel “bientôt…”. Certains auront peut-être trouvé la réponse, qu’ils soient férus de motos ou calés en géographie.

Toujours dans l’optique d’atteindre les 200 Free Center en 2023, l’opérateur continue d’ouvrir et d’annoncer de nombreuses boutiques. Certaines viennent couvrir un tout nouveau territoire et d’autres compléter les enseignes déjà présentes, comme ce fut le cas dans l’Hérault avec la toute dernière ouverture. De prochaines inaugurations sont prévues à Draguignan, Avignon, Narbonne, Carcassonne, Moulins, Paris, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.