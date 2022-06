Un blocage de la part des opérateurs souhaité, à quand la 5G SA de Free Mobile ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Canal+ supprime une chaîne, les critiques pleuvent mais manquera-t-elle vraiment ?

Les abonnés Canal+ Sport doivent dire adieu à la chaîne Foot+. L’assistance de la filiale de Vivendi a en effet confirmé l’arrêt de diffusion de cette chaîne, qui proposait dans une diffusion en boucle de nombreuses rencontres sportives. Si certains affirment que cette suppression pourrait constituer un motif de résiliation, d’autres questionnent l’utilité d’une telle chaîne, à l’heure des replays accessibles facilement.

La 5G autonome bientôt sur le devant de la scène, intéressés ?

Après Orange, Bouygues Telecom promet la 5G Stand Alone (SA) pour l’année prochaine. L’utilisation de la nouvelle génération de téléphonie mobile par l’opérateur va donc passer à une deuxième phase pour intégrer un nouveau coeur de réseau, grâce à un partenariat signé avec Ericsson. La 5G SA apporte des performances accrues en termes de débit montant pour l’utilisateur final et une latence plus faible. Pour les entreprises, elle répond au besoin de connectivité flexible, évolutive, fiable et sécurisée pour les usages en temps réel. Cependant, pour les utilisateurs… la question est encore loin d’être tranchée du point de vue de l’usage potentiel de ce réseau.

Parmi les petites piques adressées aux divers opérateurs, certains rappellent qu’un seul propose la 5G sans surcoût, quand d’autres s’amusent de la tendance de Free aux annonces qui pourraient mettre longtemps avant de se concrétiser.

La confusion règne dans le monde des applis Free

Si vous avez besoin d’aide chez Free, vous pouvez bien sûr contacter l’opérateur, lire nos tutos ou vous rendre en boutique, mais également utiliser l’application dédiée Assistance Free. Cette dernière à intégré quelques nouveautés dans une récente mise à jour. Cependant, encore plus avec l’arrivée d’une nouvelle appli de gestion de compte intégrant justement une rubrique assistance, la problématique des trop nombreuses applications de la part de l’opérateur se pose encore…

Les problèmes de surconsommation à l’étranger, il faut que cela cesse !

Une très mauvaise fin de vacances.Un ancien dirigeant d’entreprise tout récemment retraité a décidé il y a peu de s’accorder deux semaines de vacances, destination : le Sénégal. Un repos qu’il estimait bien mérité, mais qui s’est soldé par une facture de 16000€, déjà débitée. Si Bouygues Telecom affirme avoir contacté à de nombreuses reprises cet abonné pour l’avertir, notamment avec 9 SMS, beaucoup estiment que l’opérateur aurait du lui même bloquer la consommation une fois que celle-ci atteignait un certain montant. A titre d’exemple, c’est ce que fait Free Mobile lorsque vous êtes à l’étranger, avec un blocage à partir de 50€ de hors-forfait.

Mais les problèmes de surconsommation sans contrôle ne sont pas réservés aux voyages. Petite anecdote d’un lecteur :

Tester de nouvelles fonctionnalités entraîne des envies d’autres pour myCanal

Certains l’auront remarqué, un nouvel onglet a fait son apparition dans le menu de navigation de myCanal sur l’Apple TV. “Bien vu. Un test d’usage est réalisé chez 50% des utilisateurs myCANAL sur l’Apple TV”, fait savoir ce 17 juin l’assistance Canal à un utilisateur qui à l’oeil. Dans le menu de navigation de la plateforme de la filiale de Vivendi, un nouvel onglet est en effet apparu à côté de “En direct”. Il s’agir de “Ce soir”. Comme son nom l’indique, celui-ci permet d’accéder aux programmes qui seront diffusés en prime time. Une nouveauté qui taquine l’imagination des abonnés, qui attendent d’autres arrivées sur le décodeur d’Apple.