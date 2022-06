Free ouvre son 172e Free Center

L’île singulière se dote d’une première boutique Free.

Les inaugurations s’enchaînent autour du développement du réseau de distribution de Free. Rivé sur son objectif de 200 Free Centers en 2023, l’opérateur annonce ce 16 juin l’ouverture dès demain d’une 172e boutique, à Sète, au sein du centre commercial Balaruc. Après Montpellier et Bézier, une troisième ville héraultaise accueille donc un nouveau Free Center.

L’opérateur de Xavier Niel poursuit ainsi sa stratégie visant à renforcer se présence dans les grandes et moyennes villes. De prochaines inaugurations sont prévues à Draguignan, Avignon, Narbonne, Carcassonne, Moulins, Sète, Paris, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase