Des abonnés Free Mobile bloqués en 3G, l’opérateur déploie un correctif

Surfer en 3G alors que la 5G de Free Mobile est disponible, c’est embêtant.

A l’heure où Free Mobile couvre plus de 99% de la population en 3G et 4G, et 83% en 5G, ses abonnés profitent d’une qualité de service en constante progression bien que la couverture du territoire soit encore à parfaire (91% en 4G et 93% en 3G). Seulement parfois des problèmes techniques peuvent leur mener la vie dure. En a attesté un abonné le 13 juin dernier. Ce dernier a alors interpelé l’opérateur sur Twitter : ” Il m’arrive parfois de rester sur la 3G pour une raison que j’ignore alors que la 5G est disponible”.

Réactif, Free Mobile a répondu ce 16 juin avoir déployé un correctif, “cela devrait être mieux désormais”. Cette intervention laisse penser que ce problème a impacté un certain nombre d’abonnés. En avril dernier, certains clients avaient quant à eux rapportés éprouver des difficultés à repasser en 4G après une bascule en 3G, à première vue à cause de l’activation de la 2G en 900 MHz du trublion. Seule solution dans certains cas, passer par le mode avion afin d’accrocher à nouveau le réseau de quatrième génération.