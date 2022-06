Les internautes se lâchent sur les réseaux : Oqee by Free philosophe de comptoir, être abonné à Canal+ fait grincer des dents la CAF

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Être au frais ou avoir la 5G, il faut choisir !

Mon appart est tellement bien isolé que je reçois super mal la 5G (1 barre réseau sur 4) est-ce qu’il existe un appareil ou une technique pour mieux recevoir le réseau jusqu’à son mobile ?

(pour faire un partage de co au PC) — Terracid (@terracid) June 16, 2022

Il faut faire appel à la vachette pour chasser ces appels indésirables.

Mes appels manqués, c’est intervilles pic.twitter.com/uvWnA5ce5c — Elie Weiss (@elieweisss) June 15, 2022

Oqee by Free a lancé la semaine dernière son épreuve de philo avec trois sujets plutôt cocasses. Les Feux de l’Amour ont-ils une fin? ou encore, “Ça commence aujourd’hui est diffusé tous les jours, ne sommes-nous pas dans un éternel recommencement ?”. Vous avez 4 heures.

Les sujets du Bac de philo viennent de tomber ! 🧐 📝 Pas facile les sujets cette année 😉#bac2022 #BACPhilo pic.twitter.com/sfILft4C3R — OQEE by Free (@OQEEbyFree) June 15, 2022

Mais de quoi je me mêle ? Cela peut être mal vu d’être abonné à Canal+, de quoi faire grincer des dents la CAF.

"J’ai dû arracher deux dents, ça me fait un trou sur le coté : je n'ai pas les moyens pour un appareil. Mais à la CAF, qui m'a contrôlée 2 années de suite, on m’a fait la morale, parce que j’avais Canal +…" Nadine est une agent d'entretien plus contrôlée que Bernard Arnault. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 14, 2022

Ces grappes d’antennes pullulent aux USA, on aura vu mieux niveau intégration dans le paysage. Mais au moins, tous les équipements des opérateurs sont tous au même niveau.