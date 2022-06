Un abonné Free Mobile explose la consommation de data et dépasse les 7 To

Le forfait illimité poussé à fond, cela peut donner des résultats impressionnants surtout quand la connexion fixe fait défaut.

Quand l’ADSL ne fait pas son boulot, il reste le réseau mobile. Un abonné Free Mobile le prouve encore une fois en affichant une consommation inédite pour l’opérateur : 7.18 To utilisés.

Cet abonné qui semble bien utiliser son forfait uniquement en mode modem puisqu’aucun appel ou sms n’a été envoyé explique habiter à la campagne avec un débit trop bas. Difficile alors de réaliser une sauvegarde complète dans le cloud !

La 4G ou la 5G ont alors pris le relais, avec tout de même une certaine longueur pour cette opération en particulier. Et le tout sans hors-forfait, bien évidemment. On peut cependant noter que ce type d’usage, très minoritaire n’est pas vraiment le plus écologique : l’espace abonné de ce twittos affiche en effet une empreinte carbone de 178.659kg d’équivalent CO2.

Pour rappel, il est bel et bien autorisé d’utiliser son forfait Free Mobile, illimité ou non, dans un routeur ou tout autre appareil autre qu’un smartphone.