Freebox Connect : la prise en charge du WiFi 6E arrive

Après Freebox OS, c’est au tour de l’application Freebox Connect de prendre en charge le WiFi 6E en version bêta sur iOS.

L’application indispensable et pratique pour gérer sa connexion WiFi sur les Freebox s’améliore sur iOS en version bêta. Dans une version actuellement déployée sur Testflight, les développeurs annoncent plusieurs évolutions. La première concerne les abonnés Freebox Delta disposant du nouveau serveur lancé à destination des nouveaux clients, le support de la nouvelle bande 6GHz pour le WiFi 6E a été ajouté. Cette intégration fait suite au déploiement d’une nouvelle mise à jour serveur, ce 20 juin, de la box haut de gamme de Free, laquelle implémente le support du WiFi-6E dans Freebox OS.

Autre amélioration, les abonnés à l’offre Delta peuvent désormais oublier une caméra affichée sur la page d’accueil et non utilisée. Par ailleurs, il est à présent possible d’accéder à l’application Oqee depuis “Nos Apps” dans menu Plus.