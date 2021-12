Freebox : Mediawan lance “Insomnia” un service de SVOD dédié à l’extrême de l’horreur sur Prime Video, essayez-le gratuitement

Insomnia, le troisième service de SVoD de Mediawan débarque ce jeudi 9 décembre sur Amazon Channels.

Avec Insomnia, Mediawan veut concurrencer directement Shadowz de VOD Factory. Annoncé en octobre, ce nouveau service de SVoD dédié aux films d’horreur est à présent disponible Amazon Channels accessible dans Prime Video. Au programme, de grandes franchises mais surtout en majorité des films jamais vu en France, avec un point commun : “l’extrême de l’horreur”.

Le groupe de production audiovisuelle de Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse prévoit un déploiement sur d’autres supports par la suite. Pour ce lancement, les 14 premiers jours sont offerts. L’abonnement est affiché à 3,99€/mois. Les fans du genre pourront ainsi (re)découvrir des classiques comme Insidious, la saga Scream ou les deux films Sinister, mais également des productions plus décomplexées, comme “L’Île des insectes mutants” ou “Baby Sitter must die“.

Ce nouveau service de streaming thématique vient s’ajouter à Kitchen Mania, dédié à la cuisine, lancé en juin dernier sur la plateforme du géant américain. Mediawan met aujourd’hui le cap sur le cinéma de genre. Dans son escarcelle, le Spac dispose aussi de Explore proposé uniquement sur Apple TV+. Ce service de SVoD met l’accent sur les documentaires et devrait être à l’avenir distribué sur d’autres plateformes, des négociations sont en cours.