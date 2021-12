Une connexion de secours serait très appréciée sur les Freebox

Si les offres Freebox proposent un large choix d’options, les idées ne manquent pas pour les compléter. Parmi les Freenautes interrogés par Univers Freebox, plus de la moitié aimeraient voir débarquer une solution de back-up de connexion.

“Quelle option voudriez-vous voir débarquer sur les Freebox ?” Univers Freebox vous a posé la question le 27 octobre en proposant plusieurs idées. Au total, 4 933 lecteurs ont répondu à notre sondage et l’une des propositions a remporté un incontestable succès.

Parmi les 5 propositions d’option, il s’agit de celle ayant remporté de loin le plus de votes. 52 % des sondés voudraient voir arriver une solution de back-up sur leur Freebox, à la manière de ce que peut proposer Bouygues Telecom. Une clé 4G ou 5G proposée par l’opérateur en cas de problèmes de connexion le temps que la situation soit réparée serait donc très appréciée par les sondés, bien plus que d’autres ajouts.

En deuxième place dans le sondage viennent les abonnés fans de télévisions, puisque 15% des réponses demandent davantage de chaînes TV proposées sur les Freebox. Si l’opérateur est celui proposant un bouquet de base le plus fourni et le plus large choix de chaînes (plus de 600), un choix plus large ou de nouveaux packs pourrait en effet être assez apprécié. Une autre proposition assez importante dans ce sondage concerne le fait de proposer un service de streaming musical. En effet, si SFR, Orange et Bouygues Telecom ont déjà proposé des offres dédiées à Deezer ou Spotify, Free est le seul opérateur à ne pas s’être penché sur ce créneau pour l’instant. 12% des sondés aimeraient ainsi voir débarquer une option proposant l’une des formules payantes d’une grande plateforme de streaming.

Puisque le marché de la SVOD est en constante croissance, représentant de plus en plus de part d’audience sur les téléviseurs, il ne serait pas étonnant de voir débarquer davantage de plateformes sur les Freebox. Il s’agit d’ailleurs de la stratégie avouée de Xavier Niel pour Free : tout faire pour que les plateformes a succès ou avec du potentiel auprès d’une audience plus ciblée soient disponibles sur les box de Free. Cependant, il ne semble pas que cela soit une priorité pour la majorité de nos sondés, puisque seulement 7% de nos sondés attendent plus de services de SVOD sur leur Freebox. Nul doute que certains services encore absents, comme Apple TV+ ou encore Disney+ sur Freebox Révolution pèsent dans la balance. Enfin, une autre proposition n’a pas vraiment rencontré de succès auprès des lecteurs d’Univers Freebox : le cloud gaming. SFR et Bouygues Telecom se sont déjà lancés dans ce domaine, avec des applications sur mobile lancée en même temps que la 5G, mais chez Free, seuls 5% des participants ont expliqué désirer l’arrivée d’un service de Cloud Gaming.

Enfin, 10% des abonnés considèrent n’avoir besoin d’aucune option supplémentaire sur leur offre Freebox. Il est vrai que si l’on prend la Freebox Delta, l’abonnement est déjà très complet avec Netflix, Amazon Prime, TV by Canal et Cafeyn d’inclus, mais aussi plusieurs fonctionnalités propres au Server et plusieurs opérations de découvertes. Le besoin de nouvelles options ne se ferait pas forcément ressentir chez ces abonnés.

Univers Freebox a depuis lancé un nouveau sondage, auquel vous pouvez répondre directement sur cet article, ou depuis la page d’accueil d’Univers Freebox.