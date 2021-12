Abonnés Freebox : sur quels supports utilisez-vous Oqee ?

L’interface TV Oqee n’en finit plus de s’étendre et multiplie les supports compatibles. Maintenant que l’usage est possible presque partout, Univers Freebox vous donne la parole : sur quels supports utilisez-vous Oqee ?

La nouvelle interface TV a fêté l’été dernier sa première année d’existence aux côtés de la Freebox Pop et a bien évolué depuis. Outre les diverses mises à jour, Free s’est attelé à la déployer sur de nombreux écrans et appareils au fil du temps.

Pour rappel, QEE by Free permet d’accéder à plus de 550 chaînes TV accessibles en direct dont plus de 220 incluses ainsi que des fonctionnalités avancées comme le replay, l’enregistrement avec 100 heures incluses pour tous les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta (0,02€/h/mois au-delà), ou le contrôle du direct pour mettre en pause un programme ou revenir en arrière. Vous pourrez également utiliser le start-over, pour rattraper en un seul clic le début d’un programme en cours de diffusion sans l’avoir au préalable enregistré, la reprise de lecture, pour reprendre son programme préféré là où on s’est arrêté de le regarder depuis n’importe quel écran, chez soi ou en mobilité.

Le premier déploiement a été assez innovant chez Free : le lancement de l’application Oqee sur les téléviseurs intelligents de Samsung. C’était la première fois qu’une interface estampillée Freebox s’exportait en dehors de la gamme d’appareils de Free, et si elle a longtemps été réservée aux abonnés Freebox Pop et Delta, l’opérateur a récemment annoncé la disponibilité pour tous les abonnés Freebox équipés d’un téléviseur datant au moins de 2018 et tournant sous Tizen 4.0 ou version supérieure. Quelques mois après, en juillet 2021, l’opérateur lançait une offre avec une Apple TV 4K comme player et par la même occasion une version de son application sur tvOS. Une première pour un opérateur. Le même jour, les abonnés Freebox Pop et Delta pouvaient également découvrir une toute nouvelle application mobile sur iPhone et Android.

La dernière arrivée majeure est bien sûr le déploiement d’une application sur les téléviseurs et boîtiers tournant sous Android TV, datant de la semaine dernière. La majorité des appareils tournant sous Android 8 ou version supérieure peuvent ainsi supporter l’application, qui est cependant encore en bêta-test et réservée aux abonnés Freebox Pop et Delta.

Le déploiement d’Oqee sur une large variété d’appareils fait donc clairement partie de la stratégie de l’opérateur et si quelques supports comme les navigateurs ou les consoles de jeu ne sont pas encore supportés, la question se pose dorénavant: sur quels supports utilisez-vous Oqee ? A noter que ce sondage est à choix multiples, vous pouvez ainsi cocher jusqu’à 5 réponses si vous êtes équipés de tous les appareils compatibles.

