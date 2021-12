Smartphones : le marché des applications mobiles s’est envolé en 2021

“2021 était une année record” pour les applications mobiles, estime le cabinet d’étude App Annie. Les téléchargements et dépenses sur le Play Store et l’App Store ont en effet explosé sur fond d’adaptation à un mode de vie plus mobile.

Google et Apple, mais également les développeurs présents sur leurs boutiques applicatives respectives, ont pu se frotter les mains en 2021. “L’un des principaux points à retenir est que la population mondiale s’est adaptée à la pandémie en adoptant un mode de vie mobile. Les secteurs ayant bien fonctionné sont ceux qui ont rapproché les gens à la fois virtuellement et en personne”, explique Lexi Sydow, du cabinet d’étude App Annie.

Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes. Le Play Store et l’App Store auront comptabilisé 140 milliards de téléchargements au cours de l’année 2021, soit une progression de 8 % sur un an, selon un rapport du cabinet d’étude. En parallèle, les dépenses enregistrées auront progressé de près de 25 % pour atteindre les 140 milliards de dollars.

Merci aux joueurs

Si plus de 100 milliards de téléchargements sont réalisés sur le Play Store de Google, 65 % des revenus sont générés par l’App Store d’Apple.

Autre enseignement : les joueurs contribuent pour la grande majorité à ces revenus, à hauteur d’environ 90 milliards. Environ 80 % des revenus de l’App Store proviennent ainsi des jeux. Cette proportion approche les 60 % dans le cas du Play Store.

Source : Les Echos