Choc des smartphones chez Free Mobile : trois modèles 5G à environ 250 euros, lequel choisir ?

Free Mobile propose trois smartphones 5G aux alentours de 250 euros dans sa boutique en ligne. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Motorola Moto G50 5G, Oppo A54 5G et Samsung Galaxy A22 5G, affichés à 249, 259 et 259 euros au comptant. Ils sont aussi disponibles à 6,99 euros par mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Oppo



Les trois smartphones proposent une dalle IPS d’environ 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. L’écran du Oppo A54 5G est toutefois plus intéressant avec sa définition Full HD+ que le Motorola n’a pas et le poinçon dont ne profite ni le Samsung ni le Motorola.

Notre classement :

Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A22 5G (IPS, 6,6 pouces, FHD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau) Motorola Moto G50 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung

Les trois smartphones s’équipent d’une plate-forme d’entrée de gamme compatible 5G. Ceux-ci ont également la même quantité de mémoire vive, à savoir 4 Go. Le Samsung Galaxy A22 5G en a un peu plus sous le pied avec son processeur, mais rien de transcendant non plus.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go) Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM)

La photo : Oppo

Les trois smartphones embarquent un capteur principal de 48 Mégapixels. L’Oppo A54 5G embarque le capteur ultra grand-angle absent chez Motorola ou plus défini que chez Samsung, et propose plus de définition pour les selfies que ses rivaux. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 5 ou 2 Mégapixels pour la macro ou le mode portrait. Sans creuser énormément l’écart, l’Oppo A54 5G en propose un peu plus sur le terrain.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Motorola ou Samsung

Les trois smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh pour passer facilement la première journée et envisager la seconde sans trop forcer non plus. Les Motorola Moto G50 5G et Samsung Galaxy A22 5G supportent une charge légèrement plus puissante, mais pas de quoi non plus parler d’une charge rapide.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Si les trois smartphones s’équipent d’une plate-forme 5G, proposent une diagonale aux alentours des 6,5 pouces, embarquent un capteur photo 48 Mégapixels et profitent d’une batterie 5 000 mAh pour une solide autonomie, l’Oppo propose l’écran le plus intéressant, mais également la partie photo la plus étoffée.