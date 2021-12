Clin d’oeil : Orange chausse les raquettes pour rétablir la connexion de ses abonnés

Deux techniciens d’Orange marchent 60 minutes dans la neige en raquettes pour rétablir la couverture mobile dans une zone rurale.

Lors de perturbations neigeuses, les réseaux des opérateurs sont souvent soumis à rude épreuve. Les équipes techniques d’Orange le savent et ont bravé le froid sous un ciel bleu cette semaine pour rétablir le réseau mobile et internet dans le Cantal en Auvergne pour un certain nombre d’abonnés. Il faut dire qu’en hiver, les zones montagneuses ne sont pas épargnées, la neige et la glace s’accumulent sur les paraboles et empêchent le signal de passer. Les sites sont parfois difficilement accessibles comme dans la commune de Le Falgoux, où deux techniciens de l’opérateur historique “ont marché une bonne heure en raquettes pour atteindre le site”, révèle Orange, images à l’appui. Ou comment joindre l’utile à l’agréable au nom de la connectivité.