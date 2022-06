Salto sur Amazon Prime n’est pas disponible sur Freebox Révolution et Delta

La plateforme de M6, TF1 et France Télévisions reste inaccessible sur les players avec une interface made in Free.

Statu quo pour les players Révolution et Delta. Salto s’est installé dans le programme Amazon Channels la semaine dernière, se rendant ainsi en théorie disponible pour tous les abonnés Amazon Prime depuis n’importe quel appareil proposant l’application Prime Video. Cependant, cela coince du côté de deux Freebox.

En effet, si une activation du mois d’essai offert a permis d’accéder aux contenus de la plateforme et aux chaînes en direct depuis la plateforme d’Amazon sur Freebox Pop, des retours d’abonnés et nos propres vérifications ont mis en lumière un souci : Salto et tous ses programmes n’apparaissent pas sur les player Révolution et Devialet. La raison de cette absence reste cependant inconnue, mais plusieurs tests sur le même compte et divers appareils montrent qu’il s’agit bien d’un souci propre aux deux décodeurs en particulier.

Il reste à voir si la situation évoluera à l’avenir. Pour rappel, Salto est également disponible via une application Android TV et Apple TV ainsi que sur mobile. Les abonnés Freebox Delta possèdent un compte Amazon Prime inclus dans leur offre et cet abonnement est offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution.