BFMTV lance une nouvelle chaîne sur les Freebox et box d’autres opérateurs

Top départ ce 28 juin à 17h de BFM Alsace sur la TNT régionale et box des opérateurs partenaires.

La première chaîne d’information en continu en France poursuit sa régionalisation face à France 3, en lançant aujourd’hui sa 9e déclinaison. Baptisée BFM Alsace, elle remplace Alsace 20, la chaîne locale du quotidien régional Dernières Nouvelles d’Alsace, rachetée l’année dernière par Altice Média.

Le lancement de la chaîne est prévu à 17h sur le canal 30 de la TNT régionale, mais aussi sur les box des opérateurs. Pour les abonnés Freebox, il faudra se rendre sur le canal 912. Pour une l’heure, une bande annonce tourne en boucle. Les clients SFR et Bouygues Telecom devront zapper sur le canal 299/503 et 349 pour y accéder. Aucune disponibilité n’est annoncée pour le moment sur les Livebox d’Orange. BFM Alsace sera également à retrouver en replay sur la plateforme gratuite “RMC BFM PLAY” et l’application dédiée.

La formule reste la même, avec des tranches d’heures dédiés à l’actualité locale comme “bonjour l’Alsace” de 8h à 13h, “Bonsoir l’Alsace” pour la soirée et Alsace Week-end pour les matinées des samedi et dimanche. La chaîne entend s’adresser aux 2 millions d’habitants du Bas-Rhin, Haut-Rhin et des départements frontaliers (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort).

📺 Comment regarder BFM Alsace 🔸 Canal 30 de la TNT

🔸 Sur les box SFR (299/503)

🔸 Sur les box Bouygues Télécom (349)

🔸 Sur les box Free 📲 Mais également sur l'application BFM Alsace et le site https://t.co/eWUCYHGNBh pic.twitter.com/KfwkbiDYEg — BFM Alsace (@BFM_Alsace) June 28, 2022

L’information locale sera délivrée par une rédaction d’une vingtaine de journalistes 100% dédiés à cette chaîne, le tout avec un fonctionnement MOJO (Mobile Journalism), utilisant le smartphone comme principal outil de tournage. La régie sera pour sa part mutualisée à Paris.

Altice dispose déjà de 9 chaînes locales comme BFM Paris, BFM Lyon, mais aussi BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI et trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. Toutes sont disponibles sur les Freebox et box des opérateurs.