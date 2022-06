Plusieurs nouveautés débarquent sur le décodeur Canal+

Une nouvelle mise à jour du décodeur Canal+ est en cours de déploiement, 4K en streaming , sous-titres pour malentendants et d’autres nouveautés sont au programme.

A vous de redémarrer votre boîtier pour en profiter. Les abonnés Canal+ n’utilisant pas leur box pour accéder aux contenus inclus dans leur bouquet peuvent en effet bénéficier de plusieurs nouveautés.

Dans cette nouvelle version du firmware, la principale nouveauté mise en avant sur Canal+ est la possibilité d’accéder à la qualité 4K UHD en streaming sur les contenus à la demande , dans les sections “à voir” ou “à revoir”. “Jusqu’à présent, pour bénéficier de la qualité 4K-UHD sur vos programmes à voir ou à revoir vous deviez télécharger votre contenu au préalable. Désormais, grâce à la nouvelle mise à jour, la qualité 4K-UHD est automatiquement proposée via le bouton “VOIR” de la “Fiche Info” (sur les contenus proposés en qualité 4K-UHD, si votre débit internet et votre télévision le permettent).​” expliquent les développeurs. Pour rappel, l’ensemble des contenus 4K-UHD disponibles avec votre abonnement, peut être retrouvé sur la chaîne 0, en sélectionnant la thématique 4K-UHD.​

Autre nouveauté permettant plus d’accessibilité, les sous-titres Sourds et Malentendants (SME) deviennent disponibles sur les contenus A voir ou A revoir et le sera à partir du 19 juillet prochain sur les contenus en direct en OTT. “La disponibilité des sous-titres malentendants (SME) est indiquée grâce à l’icône SME. Pour que les SME s’affichent automatiquement sur les contenus compatibles, sélectionnez cette option dans les réglages de votre contenu via la flèche haute de la télécommande” précise Canal+.

D’autres nouveautés un peu plus techniques, avec l’arrivée du Dolby Digital+ en réception OTT à partir du 19 juillet prochain, sous réserve de contenu compatible ou encore le réglage CEC arrivé grâce au nouveau paramètre “contrôle du téléviseur”. Pour rappel, cette fonctionnalité permet au décodeur d’allumer automatiquement votre téléviseur lorsque vous appuyez sur la télécommande Canal+, et pareil pour l’éteindre. Enfin, un correctif a été apporté et le réglage “langue FR+ sous-titres FR” est désormais bien conservé par votre décodeur.