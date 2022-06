Free : devinez dans quelle ville l’opérateur va implanter une nouvelle boutique

Quelle ville se cache derrière ce rébus de Free. Son réseau de distribution va une nouvelle fois s’étoffer.

Après avoir annoncé hier prévoir d’ouvrir une nouvelle boutique à Dax dans les Landes, Free lance ce 28 juin une nouvelle énigme afin de faire deviner aux internautes dans quelle ville il a jété son dévolu pour une prochaine implantation. Comme souvent, l’indice prend la forme d’un rébus comprenant ce qui s’apparentent à une logo de luminosité, une montagne, un fer à repasser et un calendrier. A vous de jouer.

Disposant d’un réseau de 172 boutiques, l’opérateur vise les 200 Free Centers d’ici 2023. Récemment, de nouvelles inaugurations ont eu lieu à Dijon, Montpellier et Sète. Free poursuit ainsi sa stratégie visant à renforcer sa présence dans les grandes et moyennes villes. De prochaines ouvertures sont prévues à Draguignan, Avignon, Narbonne, Carcassonne, Moulins, Paris, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.