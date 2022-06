Réseau de distribution : Free double sa présence dans un département

Très fréquentée, la ville thermale de Dax va accueillir prochainement une première boutique Free.

Après Mont-de-Marsan en mars 2022, Free va se doter “bientôt” d’un second Free Center dans les Landes. L’opérateur annonce aujourd’hui une ouverture à venir dans la ville de Dax. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects qui devaient se rendre jusqu’à présent à environ 60 km pour profiter des services d’une boutique Free (Anglet, Mont-de-Marsan).

Disposant d’un réseau de 172 boutiques, l’opérateur vise les 200 Free Centers d’ici 2023. Récemment, de nouvelles inaugurations ont eu lieu à Dijon, Montpellier et Sète. Free poursuit ainsi sa stratégie visant à renforcer sa présence dans les grandes et moyennes villes. De prochaines ouvertures sont prévues à Draguignan, Avignon, Narbonne, Carcassonne, Moulins, Paris, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.