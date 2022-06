Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Mobile plus précis que jamais, Orange tourne une page grâce à un minitel…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Free Mobile plus précis que jamais lorsqu’il s’agit de faire le point sur la quantité de données consommées à l’étranger.

Au moins on peut pas leur reprocher de pas être précis 🤣 pic.twitter.com/WR1mnNdfFE — Léo 🌚 (@ErethaariO) June 25, 2022

Orange tourne la page du commutateur de transit international RTC avec un minitel !

beaucoup d’émotion hier au principal central téléphonique international d’@Orange avec l’arrêt final du dernier commutateur de transit international RTC. Un technicien a donc mis hors tension ce CTI4G Matra Ericsson Thomson de 1999 grâce à un …minitel. Un vrai moment historique! pic.twitter.com/f75TWwblId — Jean-Luc Vuillemin (@jlvuillemin) June 22, 2022

Quand Sosh propose deux fois plus de data depuis l’étranger qu’en France !

ça va sosh on vous dérange pas?

5Go en France

et 10 en Europe, vous trouvez ça normal ? pic.twitter.com/68NpLoaosv — MAX • VOAO  (@Odrilow) June 20, 2022

A chaque plateforme sa limite, merci France TV !

Hier j'ai essayé de regarder #TheTourist :

– MyCanal : Pas de VO…

– Salto : Impossible de changer la langue sur Apple TV…

-France TV : Ah, enfin ! Ya de la VO…après avoir passé 100 secondes à regarder les pubs ! — Pierre (@_Piair) June 21, 2022

Beaucoup l’oublie, le Free WiFi c’est fini depuis plus d’un an, le FreeWiFi Secure lui continue pour les abonnés mobile !