Netflix confirme sa future offre avec publicité

Une offre moins chère mais avec de la publicité sera belle et bien lancée par le géant de la SVOD, et Google pourrait être de la partie.

Des rumeurs et analyses laissaient présager d’une telle arrivée, le co-directeur de Netflix l’affirme : un nouveau plan stratégique sera bientôt dévoilé pour la plateforme. « Nous avons mis de côté un nombre conséquent de clients, à savoir ceux qui disent : “Hé, Netflix est trop cher pour moi et la publicité ne me dérangerait pas.” Nous voulons nous adapter et mettre en place des publicités en même temps qu’un prix inférieur» a reconnu le cadre Ted Sarandos lors du Lions Cannes Festival.

Il tient cependant à rassurer en affirmant que le service entend ajouter une option avec publicité, “mais nous n’ajouterons pas de pubs au Netflix que vous connaissez aujourd’hui“. Pour mettre une telle formule en place, l’entreprise américaine pourrait s’allier avec un autre géant : Google. En effet, selon les informations de CNBC, la firme de Mountain View et Netflix se seraient déjà rencontrés. D’autres échanges auraient également eu lieu avec Comcast/NBCUniversal et Roku pour des partenariats de vente de publicités, mais le géant du streaming ne confirme ni n’infirme ces négociations.

Un changement de stratégie intervenant dans un contexte particulier pour Netflix qui, pour la première fois en 10 ans avait perdu des abonnés en début 2022. Face à cette perte de croissance notable, des solutions ont du être trouvées et parmi elles, une nouvelle offre plus abordable donc. Une autre est également la lutte contre le partage de compte, en test dans plusieurs pays. Disney+ lui aussi s’intéresse à une formule moins onéreuse avec de la réclame publicitaire. D’après une première étude en France, l’idée ne séduit cependant pas vraiment les non-abonnés, mais plutôt ceux payant déjà pour le service.

Source : Le Point