Free va-t-il conserver sa place de meilleur recruteur sur le fixe et le mobile au 1er semestre ?

La maison-mère de Free dévoilera ses résultats semestriels le 29 août prochain, un lundi.

Pour la seconde fois, Iliad n’a pas choisi un mardi pour lever le voile sur ses performances financières et commerciales au 1er semestre. La date choisie est le lundi 29 août, et non un mardi comme à l’accoutumée. Ce sera l’occasion de se rendre compte de la croissance du groupe sur les six premiers mois de l’année et lors du second trimestre 2022, autant en France qu’en Italie et en Pologne.

Sur le marché hexagonal, les voyants devraient rester au vert, sauf cataclysme. Lors du 1er trimestre, Free a montré les muscles, décrochant le place de meilleur recruteur sur le mobile et sur le fixe, quand Orange domine toujours sur les abonnements fibre. De l’autre côté des Alpes, Iliad Italia devrait lever le voile pour la première fois sur ses performances sur le fixe après un lancement “réussi” en janvier de son Iliadbox.

En Pologne, son opérateur Play a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires lors du 1er trimestre, au contraire de Free et Iliad Italia. Ce dernier a en effet baissé de 3.5%, pour atteindre 384 millions d’euros. Avec l’acquisition finalisée d’UPC Polska, l’opérateur entend devenir un leader de la convergence en Pologne. Pour l’heure, les performances commerciales sont bonnes avec une hausse de 344 000 abonnés lors des trois premiers mois de l’année. Le regards seront donc également rivés sur ses prochains résultats. Lors du 1er trimestre, Iliad a recruté 900 000 nouveaux abonnés au total dans les trois pays dans lesquels il est présent, confirmant son range de 6e groupe de télécommunications en Europe, avec plus de 42 millions d’abonnés.