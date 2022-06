Fibre optique : un maire cadenasse 80 armoires et invite SFR à réagir

Trop c’est trop pour cet élu. Face à plusieurs déconnexion pour les habitants d’Aulney-sous-Bois, le maire verrouille l’accès aux locaux techniques de fibre optique.

Aux grands maux les grands remèdes. Bruno Beschizza, maire de la commune de Seine-Saint-Denis, a décidé d’installer des cadenas à serrures magnétiques sur les 80 armoires de la ville. Le but est clair : forcer à des interventions plus propres sur le réseau fibre d’Aulnay-sous-Bois.

Le fonctionnement sera le suivant : si une intervention doit être réalisée, les techniciens seront obligés d’aller au commissariat et laisser leur pièce d’identité en échange des clés et ce avant chaque intervention. Une fois le problème résolu, le technicien devra y retourner et présenter une photo de l’armoire afin de récupérer sa carte d’identité. L’opération a coûté 70 000€ à la municipalité.

La situation dans cette commune a fini par faire réagir. « Nous avons déjà recensé 20.000 foyers ayant été déconnectés, sans solution, parfois pendant plusieurs mois, c’est totalement inacceptable d’autant plus que cela a des conséquences graves sur les études ou même le travail de certains ! »s’énerve l’élu.

Cependant, installer ces sécurités reste illégal, les armoires appartenant à SFR via sa filiale XP Fibre en charge du déploiement de la fibre dans plusieurs zones. Mais Bruno Beschizza affirme ne pas craindre l’opérateur : « En réalité, j’aimerais qu’ils attaquent cette décision, car je pourrais enfin avoir des explications. Aujourd’hui, tous nos mails à SFR sont restés sans réponse, c’est silence radio ! Même chose du côté de l’Arcep, qui est pourtant saisi de notre dossier depuis mars 2021. »

L’élu ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisque la mairie a fait appel à une association pour porter plainte au nom des habitants touchés par ces déconnexions contre XP Fibre. Cette mesure doit aboutir dans les prochains mois.

Source : Les Echos