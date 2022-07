Iliad : son opérateur Play rachète un fournisseur majeur de technologies OTT en Europe centrale

Propriété du groupe Iliad, l’opérateur polonais Play acquiert 92,5 % du fournisseur de technologies OTT Redge Technologies.

L’un des principaux fournisseurs de technologies OTT et d’Edge Computing en Europe centrale tombe dans l’escarcelle de Play. Racheté en 2020 par Iliad, l’opérateur s’empare de 92,5 % du capital du polonais Redge Technologies fondée en 2007 dont le chiffre d’affaires en 2021 s’est élevé à 7,5 millions d’euros.

Suite à ce rachat dont le montant n’a pas encore été dévoilé, l’équipe de direction de Redge restera en place. La société continuera d’évoluer comme une entité distincte et poursuivra ses différentes stratégies sur le marché national et international. Cette dernière compte parmi ses clients Canal+, TVN du groupe Warner Bros Discovery, et d’autres groupes locaux dont Play. Une coopération va prochainement voir le jour pour inclure notamment le développement de la plate-forme PlayNOW. Rege dispose aujourd’hui d’une technologie phare, à savoir une plateforme OTT disponible en modèles PaaS et On-Prem.

« Rejoindre le groupe Play ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise et s’inscrit dans notre ADN de télécommunications. Depuis 15 ans, nous accompagnons les opérateurs télécoms et diffuseurs dans leurs services OTT. La technologie que nous avons développée est devenue la base de plusieurs déploiements majeurs dans la région. La coopération avec Play produira – surtout – des synergies dans les télécommunications et une grande chance de développer davantage notre CDN, mais aussi d’autres services basés sur l’informatique de pointe. Nous voulons continuer à définir les tendances et les normes de l’industrie », a déclaré Przemysław Frasunek, PDG et co-fondateur de Rege Technologies, lequel conserve les 7,5% résiduels restants du capital social de la société.

Source : Digitaltveurope