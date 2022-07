Totalement fibrés : les nouveautés de l’été sur les Freebox, mais quoi attendre de plus ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous revenons sur les nouveautés Freebox et oui il y en a. Il sera aussi question d’une disparition de service d’antan. Dans notre débat de la semaine, nous nous interrogerons sur les les attentes concernant Free à la rentrée. Sans oublier nos rubriques habituelles comme le Up and Down ou le chiffre de la semaine et cela concerne les fans de Ligue 1.