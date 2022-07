C’est les soldes chez Cdiscount Mobile, énormément de gigas à petits prix

Cdiscount Mobile dégaine quatre forfaits 4G à petit prix. Ils coûtent moins de 10 euros par mois. Dont un avec une belle enveloppe data.

Jusqu’au 13 juillet 2022, Cdiscount Mobile commercialise quatre forfaits 4G sans engagement à petit prix. Des forfaits 40, 70, 100 et 140 Go (débits ajustés au-delà) reviennent ainsi à 4,99 euros, 5,99 euros, 6,99 euros et 9,99 euros par mois sans limite de durée dans le temps. Ils intègrent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une connexion internet allant de 9 Go à 15 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM selon le forfait sélectionné.

A noter que ces prix promotionnels sont valables 12 mois. Par la suite les forfaits seront facturés 9,99 euros, 11,99 euros, 12,99 euros et 15,99 euros.

Pour ces quatre forfaits mobiles, la carte SIM triple découpe est à payer au moment de la commande et coûte 10 euros.