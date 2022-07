Free ouvre son 174e Free Center

Après Narbonne la semaine dernière, ces au tour de Carcassonne d’accueillir dès demain un nouveau Free Center.

Disposant d’un réseau de distribution de plus en plus étoffé, Free vise les 200 Free Centers d’ici 2023. Récemment, de nouvelles inaugurations ont eu lieu à Dijon, Montpellier, Sète, et Narbonne, portant le nombre de boutiques à 173. Le 6 juillet, un nouveau Free Center viendra s’ajouter à la liste, à Carcassonne dans l’Aude au sein de la Galerie- Géant Salvaza. Le département compte à présent deux boutiques Free.

Carcassonnaises, Carcassonnais,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #Carcassonne .

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT8qGN0 pic.twitter.com/U0NAOtgUjx — Free (@free) July 5, 2022

Free poursuit ainsi sa stratégie visant à renforcer sa présence dans les grandes et moyennes villes. De prochaines ouvertures sont prévues à Draguignan, Avignon,, Moulins, Paris, Quimper, Saint-Malo, Clermont- Ferrand et Nevers.