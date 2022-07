Free Mobile annonce la disponibilité de la VoLTE en roaming aux USA pour ses abonnés

Fini la galère, les abonnés Free Mobile séjournant au pays de l’Oncle Sam peuvent désormais profiter de la VoLTE dans le pays, à condition de disposer d’un smartphone compatible avec certaines fréquences 4G américaines.

Privés de voix sur 4G aux Etats-Unis depuis le mois de mars, les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile peuvent enfin utiliser la VoLTE, “notre partenaire AT&T vient de la réactiver”, annonce ce 8 juillet l’opérateur. Il aura fallu finalement près de 4 mois au géant des télécommunications américain pour résoudre un problème technique persistant, et ce depuis l’extinction de sa 3G.

Pour profiter de cette technologie , les abonnés Free Mobile doivent posséder un téléphone compatible avec les fréquences 4G américaines (2 4 12 17) et un mobile capable de faire du VoLTE en roaming. La VoWifi est quant à elle également disponible .”Si vous remplissez les conditions et n’avez pas encore le service, activez puis désactivez le mode avion”, précise Free.

1/3 Pour nos abonnés en voyage aux États Unis, notre partenaire @ATT vient de réactiver la VoLTE en roaming. pic.twitter.com/YVJS4bOW5I — Free 1337 (@Free_1337) July 8, 2022

Pour les abonnés disposant d’un smartphone 4G non compatible, la solution est d’utiliser des applications mobile telles que WhatsApp, Messenger, Signal, Skype, Viber pour leurs conversations voix et vidéos. Ces communications seront décomptées de leur enveloppe data à l’international ou facturées au tarif en vigueur en fonction de leur forfait. Il est également possible d’écouter les messages laissés le répondeur vocal depuis votre espace Abonné ou via la messagerie vocale visuelle.

Pour ceux voyageant avec un smartphone uniquement 2G/3G, il est impossible d’émettre ou de recevoir des appels ou de SMS/MMS, ni de naviguer sur Internet depuis le réseau mobile. Ces derniers sont ainsi invités à se connecter à un réseau WiFi et à utiliser des applications de messageries instantanées.