Une nouveau Replay X débarque sur la Freebox

Un nouveau service réservé aux adultes.

Nous vous annoncions il y a quelques semaines qu’un nouveau service de replay, nommé “-18”, qui regroupe les replay des chaînes linéaires X de la Freebox, avait été lancé. Celui-ci proposait jusqu’à présent le replay de Dorcel XXX et de Vixen TV.

Un nouveau vient de les rejoindre aujourd’hui, il s’agit de Brazzers TV. Ce service de replay est inclus pour les abonnés aux chaînes linéaires Brazzers TV, et permettent de revoir les programmes à n’importe quelle heure. Celles-ci sont proposées dans le pack Brazzers qui compte 4 chaînes, et donc le service de replay associé, pour 7,49€ et le pack Brazzers Extra qui compte 6 chaînes pour 9,99€/mois.

Comme pour tous les services pornographique, il est nécessaire d’indiquer son code parental lorsque vous entré dans la section Adulte de Freebox Replay.