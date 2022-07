Réseau cuivre : fermeture d’une technologie à la fin de l’année

Après avoir accompagné le développement de l’ADSL au début des années 2000, la technologie ATM disparaîtra totalement le 31 décembre prochain. C’est la dernière ligne droite pour la bascule vers le tout IP.

“Fruit de discussions initiées dès 2019 entre les opérateurs, l’arrêt de l’ATM, l’une des technologies historiques disponibles sur le support cuivre, interviendra au 31 décembre 2022, avec une première étape au 30 juin 2022 sur un ensemble de NRA prioritaires”, annonce la Fédération française des télécoms.

La technologie ATM (pour Mode de Transfert Asynchrone) a accompagné l’essor de l’ADSL au début des années 2000 dans l’Hexagone, en permettant de transporter différents flux de données sur un même lien physique grâce à son fonctionnement asynchrone. Cette dernière est actuellement substituée par la technologie IP, mieux adaptée au transport de données.

“La grande majorité des clients Grand Public d’offres ATM a d’ores et déjà basculé vers des offres IP”, indique la FFT. Et d’ajouter que les derniers utilisateurs de la technologie ATM sont principalement des clients entreprises dont la migration nécessite un accompagnement plus soutenu.

“Des actions en ce sens sont menées par les opérateurs depuis 2019 et nous entrons désormais dans la dernière ligne droite pour basculer l’exhaustivité des accès vers le « tout IP ». Les gains pour les utilisateurs sont de trois ordres : efficacité énergétique, débits accrus, qualité de service”, apprend-on.

La Fédération Française des Télécoms encourage l’ensemble des clients concernés par cette fermeture à se rapprocher de leur opérateur au plus vite afin de migrer leurs services vers des solutions basées sur transport IP, disponibles sur fibre optique.