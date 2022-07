Clin d’oeil : le podcast passionnant d’Orange qui fait voyager dans le passé marquant et insolite des télécoms

Pour les férus de podcasts et des télécommunications, Orange donne accès à “Momentum”, 10 moments racontés par ceux qui ont vécus ou par les experts qui connaissent les grandes heures des technologies de la communication.

“Le podcast qui vous fait vivre les grands moments de bascule technologique. Ces moments où technologie et société se rencontrent et font naître un futur qu’on imaginait pas”, dans “Momentum”, Orange propulse dans des histoires passées marquantes et insolites que certains auront connues.

Au total, 10 moments sont racontés dans des épisodes de 25 minutes. De l’histoire du transistor faisant échouer une tentative de putsch, à la télévision faisant ses premiers pas sur la Lune en passant par les formats de compression audio bouleversant l’industrie de la musique ou encore quand une star d’Hollywood a lutté contre les nazis en “inventant” le WiFi. Le tout à retrouver sur de nombreuses plateformes comme Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts ou encore acast.