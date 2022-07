JoJo’s Bizarre Adventure : STONE OCEAN, Netflix lève le voile sur la bande-annonce de la seconde partie

Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce pour les épisodes 13 à 24 de “JoJo’s Bizarre Adventure : STONE OCEAN“, disponible le 1er septembre.

Netflix publie une nouvelle bande-annonce pour les épisodes 13 à 24 de la série animée “JoJo’s Bizarre Adventure : STONE OCEAN” à retrouver dès le 1er septembre exclusivement sur la plateforme. Réalisée par Naokatsu Tsuda et Ken-Ichi Suzuki, la série animée Japonaise se déroule en Angleterre, dans les années 1880, Jonathan, fils unique de la famille aristocrate Joestar, s’efforce de devenir un gentleman accompli. Son quotidien est bouleversé par l’adoption de Dio Brando, un jeune homme mystérieux du même âge. Cette adoption résulte d’une vieille promesse liant leurs pères respectifs : Dario a sauvé la vie de George Joestar dans le passé et lui demande, sur son lit de mort, de recueillir son fils. Mais Dio est fourbe, ambitieux et sans scrupules : il fera tout pour s’emparer de la fortune des Joestar et détruire la vie de Jonathan. Leur lutte fratricide va les mener dans les recoins les plus sombres de la magie noire et se perpétuer de génération en génération comme une malédiction. Avec au casting :