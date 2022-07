Pendant son procès, Jean-Marc Morandini restera à l’antenne de CNEWS

Jean-Marc Morandini est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour “harcèlement sexuel” et “travail dissimulé“. Il assurera tout de même son émission sur CNEWS.

Serge Nejdar, le patron de CNEWS, a évoqué ce lundi dans “Le Parisien” la grille des programmes de la rentrée. Des figures phare comme Pascal Praud dont il qualifie de “journaliste exceptionnel“, Laurence Ferrari, mais aussi Jean-Marc Morandini seront de la partie. D’ailleurs, l’animateur qui vient de quitter NRJ12, sera de retour sur la chaîne aux commandes de sa quotidienne “Morandini Live“. Pour Serge Nedjar, l’animateur est un “excellent journaliste” et pourrait bénéficier d’une demi-heure de plus pour son émission et même d’une déclinaison le week-end.

Mais, la saison à venir, pour l’animateur-producteur de 56 ans, se déroulera aussi sur le terrain judiciaire en raison de son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris pour “harcèlement sexuel” et “travail dissimulé” suite à l’affaire de 2016 concernant la web-série “Les Faucons“. Selon la juge d’instruction, Jean-Marc Morandini est accusé d’être à l’origine de la création d’un personnage fictif du nom de Catherine Leclerc incitant un jeune acteur à “toujours repousser ses limites dans l’acte de nature sexuelle, sous le prétexte allégué de travailler sa posture de comédien“.

“Il est considéré comme innocent“

“Tant que les gens ne sont pas déclarés coupables, ils sont considérés comme innocents. Ça s’appelle la présomption d’innocence. Jean-Marc a toute notre confiance“, affirme Serge Nedjar. Interrogé sur ce quelle sera sa décision si Jean-Marc Morandini est condamné, le responsable de CNEWS s’exprime simplement : “Pour l’instant, il est considéré comme innocent donc nous ne nous posons pas la question“. “Ce n’est ni le profil ni le genre d’émission que nous souhaitons sur notre antenne“, conclu Serge Nedjar et ferme la porte à une arrivée de Jean-Jacques Bourdin sur la chaîne, mais également celle de Thierry Thuillier, le supérieur de LCI, dans une autre interview pour “Le Parisien“.

Source : Pure Médias