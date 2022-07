Apple TV+ : découvrez ce que vous réserve la plateforme en juillet

Comme ses concurrents, Apple TV+ accueil de nouveaux contenus sur sa plateforme. Bien que ce ne soit que des programmes originaux, il y a de quoi plaire au public et voici ce qu’Apple réserve à ses abonnés en juillet.

Le 8 juillet



Black Bird – saison 1 : par Dennis Lehane avec Taron Egerton, Paul Walter Hauser et Ray Liotta

Synopsis : L’histoire vraie de James Keene qui se voit offrir une chance de sortir de prison s’il parvient à obtenir les aveux d’un tueur en série présumé avec lequel il purge une peine de prison. D’après In With The Devil : A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption de James Keene et Hillel Levin (2010).



Duck & Goose – saison 1.

Synopsis : Plume et Duvet sont deux meilleurs amis à plumes qui se prennent parfois le bec. Ensemble, ils vont découvrir qu’en acceptant et en appréciant leurs différences, ils peuvent trouver de nouvelles façons d’affronter les petits et les grands défis du quotidien.

Le 22 juillet



Best Foot Forward – saison 1 : par Josh Sundquist, Megan Mathes Jacob et Joel S. Rice avec Logan Marmino, Joy Suprano et Stephen Schneider

Synopsis : Josh Dubin, un enfant de 12 ans qui a toujours étudié à la maison et qui va pour la première fois… être inscrit à l’école publique ! La particularité de ce garçon, c’est qu’il a connu un terrible accident plus jeune qui a provoqué l’amputation de sa jambe gauche. Pour continuer à marcher normalement, Josh a obtenu une prothèse, une différence que remarqueront rapidement ses petits camarades dès les premiers jours de son arrivée à l’école.



Trying – saison 3 : par Andy Wolton avec Rafe Spall, Esther Smith et Eden Togwell

Synopsis : Jason et Nikki aimeraient être parents afin d’être pleinement heureux, mais ils ne parviennent pas à avoir un bébé. Difficile de faire face lorsque notre société contemporaine se montre impitoyable, lorsque les amis ont eux des enfants et quand l’adoption se révèle une épreuve du combattant.

Le 29 juillet

Amber Brown – saison 1 : par Bonnie Hunt avec Carsyn Rose, Sarah Drew et Darin Brooks

Synopsis : A la suite du divorce de ses parents, la petite Amber Brown donne un sens à sa nouvelle structure familiale à travers ses croquis, ses vidéos et la musique.



Surface – saison 1 : par Veronica West avec Gugu Mbatha-Raw, Oliver Jackson-Cohen et Stephan James

Synopsis : La quête d’une femme pour se reconstruire après une tentative de suicide, et sa lutte pour se souvenir – et comprendre – tout ce qui l’a mené à sauter…