Éric Antoine aux rennes d’une nouvelle émission sur M6

À la rentrée, découvrez “Qui peut nous battre ?”, une émission présentée par Éric Antoine, sur M6.

La saison prochaine, Éric Antoine tiendra les rennes d’une nouvelle émission produite par Studio 89 pour M6, “Qui peut nous battre ?“. Ce jeu de culture générale inédit accueillera les personnes phare de la chaîne, entre autre Cristina Cordula, Hélène Ségara, Marie Portolano, Philippe Etchebest ou encore Mac Lesggy et 100 candidats qui vont tenter de prouver qu’ils sont meilleurs qu’eux sur leur thématique d’expertise : cuisine, sciences et santé, musique, maison, actualité, mode, sport, divertissement, etc. Leur but : battre les experts des émissions de M6 dans leur domaine.

“Qui peut nous battre ?”, qu’est-ce que c’est ?

Dans “Qui peut nous battre ?“, 100 candidats affrontent six personnalités sur des questions en rapport avec le thème de prédilection desdites personnalités. Après un questionnaire pour six thèmes, le meilleur des 100 affronte la personne concernée par le thème, dans une petite finale. S’il le bat, il gagne de l’argent. Le meilleur candidat de toute l’émission affronte toutes les personnes phares en grande finale, pour remporter une cagnotte.

Source : Le Blog TV News