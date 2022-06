Découvrez “La Princesse” le prochain film original Disney+ dans cette bande-annonce loufoque

Disney+ dévoile la bande-annonce de son prochain film original, “La Princesse“, disponible le 1er juillet sur la plateforme.

Joey King est mise à l’honneur dans “The Princesse“, le prochain film original Disney+ dès le 1er juillet sur la plateforme. Réalisé par Le-Van Kiet, l’histoire nous plonge dans celle d’une jolie princesse au caractère bien trempé refusant d’épouser le cruel sociopathe auquel elle est fiancée. Son père, fou de rage, la fait enlever et enfermer dans une tour isolée du château. Face à un prétendant vindicatif et méprisé qui n’a de cesse de chercher à usurper le trône paternel, elle va devoir trouver des solutions radicales pour non seulement protéger sa famille et elle-même, mais aussi sauver tout le royaume… Avec au casting :