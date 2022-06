Avis aux fans de “Game of Thrones”, Jon Snow aura droit à son spin-off

Le personnage emblématique de Jon Snow aura prochainement droit à sa série spin-off sur HBO Max.

Après l’annonce du premier spin-off de “Game of Thrones“, “House of the Dragon“, qui arrivera le 21 août prochain aux sur HBO Max aux États-Unis et en simultané en France avec OCS, un autre spin-off arrivera bientôt. Selon “The Hollywood Reporter“, HBO développe une série autour du personnage de Jon Snow, interprété par Kit Harington, qui est un des personnages les plus marquants de la série originale et a maintenu la curiosité du public tout le long de la série.

Contrairement à “House of the Dragon“, qui se situe 200 ans avant “Game of Thrones“, l’histoire serait une suite directe et permettrait d’en savoir plus sur le destin du héros qui a fait le choix de repartir sur ses terres du Nord. Mais aussi, dans les hypothèses les plus optimistes, sur le destin de ses demi-sœurs Arya et Sansa Stark ou encore sur celui de l’imposante Brienne de Torth. Ce serait aussi un retour sur le petit écran pour Kit Harington, qui a joué récemment dans le film des studios Marvel, “Les Éternels“, mais également au théâtre dans la pièce “Henry V“, à Londres.

Ce n’est pas la fin de “Game of Thrones“

HBO suivra la voie de Disney autour de l’univers “Star Wars” qui propose des séries autour de personnages phare. Sept autres projets de spin-off ont été annoncés, dont “Dunk and Egg“, avec les personnages de ser Duncan le Grand et d’Aegon Targaryen, située 90 ans avant la série originale. Par ailleurs, des séries d’animation autour de “Game of Thrones” sont dans les cartons.

Source : Pure Médias