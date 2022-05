M6 met Claire Keim à l’honneur dans sa future série fantastique

Après 1 an, Claire Keim est de nouveau dans un projet pour M6 dans la future série de la chaîne.

Selon une information du “Parisien“, l’actrice, Claire Keim, vient de débuter, entre les Bouches-du-Rhône et Paris, le tournage d’une mini-série fantastique de quatre épisodes pour la chaîne M6. Réalisée par Olivier Barma, cette mini-série racontera l’histoire d’Anna qui reste coincé dans un ascenseur avec une lieutenante et un ami ambulancier. Le scénario bascule lorsque les lumières se rallument et se rendent compte qu’ils ont remonté le temps. Avec au casting :

Claire Keim

Émilie Dequenne,

Éric Caravaca,

Marc Riso,

Marc Ruchmann

Loup-Denis Élion.

Source : Pure Médias