Free va renforcer un peu plus sa présence physique dans un département densifié et bien fibré

Un nouveau Free Center ouvrira prochainement ses portes à Draguignan dans le Var.

Les inaugurations et les annonces s’enchaînent chez Free. Après avoir ouvert coup sur coup sa 169e et 170e boutique la semaine dernière à Montivilliers près du Havre et Buchelay dans les Yvelines, Free annonce ce 24 le lancement prochain d’une nouvelle boutique à Draguignan dans le Var, soit la 4e échoppe de l’opérateur dans ce département comptant plus d’un million d’habitants et dont la densité de population est deux fois supérieure à la moyenne nationale.

Ce sera l’occasion pour les habitants de découvrir Free Flex sur place, mais aussi les offres Freebox, et de souscrire un abonnement de manière accompagnée. Il y a tout juste un an, Free a lancé ses offres fibre sur le réseau d’initiative publique de Var Très Haut Débit, opéré par Orange. L’opérateur annonçait par la même occasion être accessible à 350000 logements dans les grandes villes et en en AMII sur les agglomérations de Toulon, Draguignan et Fréjus. Aujourd’hui, plus de 500 000 foyers sont éligibles à la Fibre Free dans le Var.

D’ici 2023, l’opérateur de Xavier Niel prévoit de compter 200 Free Centers. De nouvelles ouvertures sont d’ores et déjà prévues dans plusieurs villes comme Avignon, Narbonne, Carcassonne, Moulins, Sète, Montpellier (3e boutique), Dijon, Quimper, Saint-Malo, et Nevers. Dans le var, Free dispose déjà de deux boutiques à Toulon et une autre à La Seyne-sur-Mer.