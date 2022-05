Mais où est Free ? L’opérateur lance une solution pratique

Chercher la boutique la plus proche de chez vous est désormais un jeu d’enfant. Free revoit de fond en comble sa page dédiée.

A l’heure où le déploiement de son réseau de distribution bat son plein avec au compteur 170 boutiques réparties aux quatre coins de la France, Free pense à ses abonnés et prospects en opérant un réel lifting sur sa page des Free Centers. Fini le simple moteur de recherche, l’opérateur joue la carte de la praticité et de la personnalisation.

Côté fonctionnement, les utilisateurs ayant autorisé leur navigateur à accéder à leur localisation, verront s’afficher directement à l’écran les boutiques Free les plus proches de chez eux. En supplément de la distance dorénavant indiquée, l’opérateur permet en un simple clic d’accéder à l’itinéraire à suivre depuis chez eux. Pour les autres, il suffit de saisir une ville ou un code postal. S’afficheront alors les Frere Centers ou les bornes interactives à proximité. Améliorée et simplifiée, la carte interactive des boutiques est toujours proposée. Sur celle-ci, il est possible d’afficher seulement les échoppes, bornes et espaces Pro à proximité, et non une liste sans fin comme auparavant.

Les services proposés en boutique, sont également mis en avant d’une manière plus lisible et organisée. On retrouve ainsi sur la page, une rubrique « trouver votre future Freebox », « offrez vous les derniers smartphones », « nos experts assistance », « recycler votre mobile », »nous rendre visite », ou encore « des offres conçues pour les Pro ».