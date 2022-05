“Appel à témoins”, Julien Courbet annonce l’arrêt de l’émission

En interview dans le dernier numéro de “Télé Star“, paru ce lundi 23 mai, Julien Courbet a annoncé l’arrêt de l’émission “Appel à témoins“, qu’il coprésente avec Nathalie Renoux sur M6, depuis le 7 juin 2021.

Après avoir été à la tête de nombreux programmes dont “Le maillon faible“, “À prendre ou à laisser“, “Touche pas à mon poste“, “Capital” ou encore “Les sept péchés capitaux“, Julien Courbet coanime “Appel à témoins” aux côtés de Nathalie Renoux. Une émission au cours de laquelle plusieurs affaires criminelles françaises sont étudiées. Les familles des victimes viennent apporter leur témoignage en plateau, pour compléter, par l’avis de spécialistes (procureurs, commissaires, etc.), les enquêtes. Pendant l’émission, un numéro vert et une adresse mail sont mis en place. Mais face à de faibles audiences, M6 a décidé, malheureusement pour Julien Courbet, de mettre fin à l’émission. C’est ce que l’animateur a confié à “Télé Star“, ce lundi 23 mai.

La fin d’une émission, le début d’une autre pour Julien Courbet

“Ça va s’arrêter. Le parti pris était de le faire avec la police et la gendarmerie. On demandait aux téléspectateurs d’appeler pour faire avancer une enquête. On voyait les appels arriver, mais personne en plateau n’avait le droit de dire quelle en était la teneur. Il y avait donc une frustration !“, a expliquer Julien Courbet. L’animateur a également confié que M6 s’apprête à lui donner les rênes d’une nouvelle émission, “Arnaques!?“. L’émission sera diffusée pour la première fois ce samedi 28 mai. Le magazine sera consacré aux arnaques que peuvent subir les Français.

“Les thèmes de l’argent, la maison et de la voiture seront privilégiées. Ce sont les arnaques les plus courantes. L’avantage avec Ça peut vous arriver est que cela me sert de laboratoire pour voir ce qu’il se passe. Par exemple, il y a de plus en plus de problèmes avec les comptes bancaires. C’est ce qu’on montre. Cette émission, c’est un peu le Capital de l’arnaque“, a conclu Julien Courbet.

Source : Voici