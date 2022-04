Philippe Poutou tacle sévèrement Eric Zemmour en direct de l’émission “Elysée 2022” sur France 2

Ce mardi 5 avril, alors qu’Eric Zemmour s’apprêtait à rentrer sur le plateau d'”Élysée 2022” sur France 2, Philippe Poutou a violemment taclé le candidat.

France 2 diffusait, ce mardi 5 avril, “Elysée 2022“. Contrairement à Emmanuel Macron, plusieurs candidats à l’élection présidentielle ont répondu présent. Parmis eux, Philippe Poutou, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), en début d’émission. Comme chaque candidat, il avait dix minutes pour s’exprimer. Il s’est notamment exprimé sur l’absence d’Emmanuel Macron.

“Avez-vous des nouvelles de Macron ? On pensait qu’il serait là. Est-ce qu’il mène campagne ? Il a disparu“, s’est moqué le candidat avant d’ajouter “c’est quand même dingue cette campagne où il n’y a pas de confrontation. On ne discute pas vraiment programme, on ne discute pas vraiment politique pour que lui puisse rendre des comptes sur ce qu’il a fait pendant cinq ans. C’est quand même assez spectaculaire d’arriver en fin de campagne comme ça et d’ailleurs aujourd’hui il y a plein de réflexions de gens qui disent ‘c’est quoi cette campagne pipeau ?’“.

Agacée, Léa Salamé a demandé “vous voulez qu’on passe les dix minutes sur Emmanuel Macron ?“. Mais Emmanuel Macron n’est pas le seul à avoir été la cible de Philippe Poutou ce soir-là. Alors qu’il s’apprête de donner sa place au prochain candidat annoncé par Léa Salamé, Philippe Poutou lance : “Éric Zemmour ? Vous parlez du fasciste, raciste, accusé d’agression sexuelle ?” Léa Salamé déstabilisée répond au candidat : “Je parle d’Eric Zemmour qui va vous suivre, vous succéder“. Sur Twitter, certains utilisateurs se demandent si Eric Zemmour va porter plainte pour diffamation contre le candidat.

Source : Télé 7 Jours