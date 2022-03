François Cluzet se lâche et critique fortement Eric Zemmour

François Cluzet s’est exprimé au sujet des propos choquants d’Eric Zemmour sur les migrants dans “Sept à Huit“

Invité par “Sept à Huit“, François Cluzet faisait la promotion de “La Brigade”, son prochain film, une comédie avec à ses côtés sur l’affiche, Audrey Lamy qui est obligé d’accepter un emploi comme responsable d’un foyer pour migrants. L’occasion pour l’acteur de parler du discours d’Eric Zemmour qu’il a tenu en 2020 dans “Face à l’info” sur CNEWS à propos des migrants. Il qualifiait les migrants de “violeurs“, “voleurs” et “assassins“.

“C’est pitoyable. Je comprends que ce journaliste, écrivain raté, veuille son heure de gloire. Alors l’élection, c’est ça, c’est : il y a beaucoup de gens mécontents, on va leur dire qu’ils ont raison. ‘Vous avez raison, rien ne va plus’. Non mais attends pépère, on ne va pas prendre le risque de voter pour toi pour que tu nous dises après ce que tu vas faire. Parce que quand on entend tes propos, on se fait beaucoup de soucis“, s’est exprimé François Cluzet.

François Cluzet a aussi expliqué pourquoi, selon lui, Eric Zemmour utilise de grandes phrases qui choquent une partie de l’opinion publique. “Pourquoi dire des choses inacceptables ? Ce type, il n’est pas idiot. Mais c’est parce que ça rapporte. Et plus il en fait, et plus ça rapporte. Ça a été aussi la combine de M. Le Pen ! Mais de dire qu’ils ne viennent que pour l’attrait de la délinquance, pour essayer de voler, pour essayer de violer, pour essayer de manger le pain, comme on disait il fut un temps, mais c’est quand même dégueulasse !“, a ajouté l’acteur.

Source : 20 Minutes