Netflix fixe une date de sortie pour la troisième saison d’Umbrella Academy

Netflix a dévoilé la date de sortie de la troisième saison d’Umbrella Academy.

Après deux saisons très saluées par la critique, Umbrella Academy revient pour une troisième saison le 22 juin sur Netflix. Réalisée par par Steve Blackman, cette série tirés de comics nous plonge en 1989, où, le même jour, quarante-trois bébés sont nés de femmes qui n’étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, adopte sept d’entre eux et crée The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Avec au casting :