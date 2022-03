Netflix : Top Boy saison 2 se dévoile au travers d’une bande annonce

La série saluée par la critique, “Top Boy“, revient le 18 mars sur Netflix pour une saison 2, voici la bande-annonce.

Netflix dévoile une bande-annonce pour la seconde saison de “Top Boy” et fixe sa sortie pour le 18 mars. Produite par Ronan Bennett, la série Britannique original Netflix nous plonge dans un quartier de l’est de Londres. On y suit le quotidien de plusieurs jeunes impliqués dans le trafic de drogue et les gangs. Avec au casting :