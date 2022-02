Cauchemar en cuisine : face à un restaurateur, Philippe Etchebest s’emporte et quitte le tournage

Ce mardi, M6 diffusée “Cauchemar en cuisine“. Philippe Etchebest furieux contre un restaurateur a décidé de rendre son tablier en pleine émission.

Ce mardi 8 février, la chaîne M6 diffusée le dernier épisode de “Cauchemar en cuisine“. Furieux contre le restaurateur qu’il est venu aider, Philippe Etchebest a perdu patience face au comportement de l’intéressé. En effet, Vincent, propriétaire du restaurant “Le Kerado”, a refuser de suivre et d’appliquer les conseils de Philippe Etchebest ce qui a déplu au chef. Malgré le fait que ce ne soit pas la première fois que le chef soit confronté à de forts caractères, Vincent est le plus imposant.

“Moi perdre du temps, je n’ai pas que ça à foutre. Si je n’étais pas avec toi aujourd’hui, je serais avec quelqu’un d’autre. Peut-être un qui aura plus envie… Ce qui me fait chier, c’est de traverser la France et de voir un mec qui n’en a rien à secouer de ce que je lui dis“, s’exprime Philippe Etchebest mais rien ne change, Vincent garde son attitude et ajoute : “ce que vous dites, c’est de la merde (…) Arrêtez de me crier dessus ! Il y a un moment, je ne suis pas là pour me faire embrouiller non plus“. Face à ça, le chef Etchebest décide alors d’en arrêter là.

“Je crois qu’on a tout vu là. Moi, franchement, je ne sais pas ce qui va sortir de là. Ça ne sert à rien. On ne va rien en sortir, moi je me casse. J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi orgueilleux“, conclu Philippe Etchebest avant de retourner s’expliquer avec Vincent et terminer ce qui est commencé. L’établissement fermera malheureusement ses portes quelques mois après le passage du chef Etchebest.

Source : Télé 7 Jours